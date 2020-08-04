Специалисты Росреестра выявили самозахват городской земли на Горке (ВИДЕО)

Специалисты Росреестра выявили несколько фактов самозахвата принадлежащей городу земли владельцами коттеджей, которые расположены на Горке по улице Академика Сахарова. Об этом рассказывает сюжет телеканала «Брянская губерния», сделанный во время выездной проверки Росреестра.

Замеры занятой заборами вокруг коттеджей территории, для которых специалисты сделали с помощью высокоточного оборудования, показали, что отдельные владельцы особняков сдвинули их на 2-3 метра в сторону городского кладбища, а некоторые и вовсе не скромничали и поставили их почти вплотную к некрополю. При замерах вокруг одного из таких коттеджей сотрудники Росреестра убедились, что площадь самозахваченной земли составила 9 соток при площади участка 10 соток.

Между тем автор сюжета отмечает, что иллюзия, будто земля ничейная и брошеная, могла возникнуть у владельцев коттеджей, так как прилегающая к их участкам территория заросла бурьяном и выглядела бесхозной. Об этом говорит и один из владельцев коттеджей, который согласился дать комментарий на камеру. Он поясняет, что земля была заросшей, деревянный забор, которым он ее огородил лет 15 назад, временный и может быть легко снесен. Но выразил заинтересованность взять в аренду у города самозахваченную землю или легализовать ее как-то иначе. Он также пояснил, что на территории скапливался мусор с кладбища, владельцы домов убирали ее своими силами, а заборы поставили, чтобы положить этому край. Однако, как сообщают сотрудники Росреестра, щтраф за самовольное занятие муниципальной земли им придется платить все равно. Тем не менее возможность легализовать самозахваченные земли у них будет. Практика Росреестра показывает, что в 95% случаев так и происходит. Но решать, легализовать ли землю или перенести заборы, остается за владельцами домов.