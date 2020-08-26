Строительство пристройки к детсаду в поселке Навля почти закончено

В поселке Навля рабочие продолжают обустройство пристройки к детскому саду №3 в поселке Навля, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

Рабочие приступили к покраске фасада здания. Рабочие уже закончили монтаж системы водоснабжения и отопления, облицовочной плитки в санузлах, охранно-пожарной сигнализации. Также закончена покраска потолков и стен в групповых помещениях. Начались работы по укладке линолеума.

На территории детского сада установили 12 навесов от солнца и плохой погоды, подготовили дорогу для асфальтирования, установили освещение, а также уложили тротуарную плитку.

Напомним, школы региона готовы к началу нового учебного года.