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Культура

Брянские вокалисты стали лауреатами всероссийского фестиваля «Кубанский Казачок‑2026»

2026, 07 июля 13:36
Брянские вокалисты стали лауреатами всероссийского фестиваля «Кубанский Казачок‑2026»
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Брянские вокалисты стали лауреатами всероссийского фестиваля фольклорных коллективов «Кубанский Казачок‑2026». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В городе Сочи прошёл XXVIII всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский Казачок‑2026». Участие в нём приняли коллективы и солисты из Алтайского края, Брянской области, Новосибирска, Краснодара, Ростова‑на‑Дону, Ельца, Липецка, Ижевска, Москвы и Московской области, Сочи, Адлера, Майкопа Республика Адыгея и Республики Башкортостан. Жюри послушали и посмотрели 78 вокальных, 46 хореографических и 18 инструментальных номеров. 

Регион представил образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка». В номинации «Солисты‑вокалисты» среди участников 5–10 лет диплом первой степени завоевала пятилетняя Анна Полшкова. В возрастной категории 11–18 лет лауреатом второй степени стала Таисия Рыжова.

Юные таланты Брянской области также поучаствовали в мастер‑классах от ведущих специалистов песенной, танцевальной и инструментальной народной культуры.

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