46-летнего жителя Клинцов почти неделю ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель Клинцов Максим Витальевич Афанасьев. 46-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими с 9 августа. К поискам подключились полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавого телосложения, тёмно-русые с проседью волосы и серо-зелёные глаза. Мужчина был одет в чёрно-коричневую куртку, белую футболку с голубым принтом, чёрные спортивные штаны и светло-коричневые туфли.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.