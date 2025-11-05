Брянец пытался откупиться от инспекторов ДПС телефоном

За вождение без прав брянец пытался откупиться от инспекторов ДПС дорогим телефоном. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Почепе следователи возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. В преступлении обвинили 24-летнего ранее судимого жителя Новозыбкова.

По версии следствия, ночью 19 сентября 2025 года фигуранта за рулём автомобиля остановили инспекторы ДПС. Водительского удостоверения у мужчины не было. Чтобы избежать ответственности за вождение без прав, фигурант решил подкупить инспекторов. В качестве взятки он предложил сотруднику свой смартфон IPhone. Правоохранители сообщили о произошедшем в дежурную часть.

Мужчина ранее уже был судим, а также не имеет регистрации на территории Российской Федерации. Суд отправил его в СИЗО на один месяц и 25 суток.