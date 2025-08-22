70-летний брянец выслушал приговор по делу об убийстве 12-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 70-летний житель Суземки.

8 августа 2013 года нетрезвый мужчина в доме в деревне Гаврилова Гута поссорился со знакомым. 50-летнего оппонента фигурант ударил ножом в сердце. После этого обвиняемый перетащил тело в лес около деревни и утопил в болоте.

Подсудимый не признал себя виновным. Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.