Брянский суд отправил виновного в гибели двух человек водителя в колонию на три с половиной года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии с погибшими и пострадавшими. На скамье подсудимых оказался 26-летний житель Мглинского района.

Вечером 28 мая 2025 года на трассе «Мглин-Почеп» фигурант за рулём «ВАЗ 21150» стал обгонять фуру, Он выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль «ВАЗ 21124». Пытаясь избежать столкновения водитель второй легковушки съехал с дороги. Обвиняемый, не применяя торможения, также съехал на обочину. Транспортные средства столкнулись.

48-летний пассажир встречного автомобиля и 25-летняя супруга фигуранта погибли на месте. Двое детей, в том числе четырёхлетний сын обвиняемого, получили тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.