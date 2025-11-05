Брянского полицейского ждёт суд за хищение денег у интернет-знакомой

Брянского полицейского ждёт суд за хищение свыше миллиона рублей у интернет-знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд вынесет приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении обвиняют 25-летнего сотрудника органов внутренних дел.

По версии следователей, в июле 2025 года фигурант в мессенджере познакомился с 25-летней жительницей посёлка Локоть. Несколько месяцев он просил у девушки деньги в долг якобы на бытовые нужды и погашение кредитов. Потерпевшая и не думала, что сотрудник полиции может её обмануть. Она перевела мужчине свыше одного миллиона рублей. Но возвращать долг страж порядка не спешил.

Мужчину задержали его коллеги. Вину он признал и пояснил, что деньги тратил на ставки на сайте в интернете. Ущерб фигурант возместил.