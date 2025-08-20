Дело об убийстве мужчины возбудили брянские следователи

Жителя Брянска, подозреваемого в убийстве мужчины, задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали жителя Брянска.

По версии правоохранителей, ночью 16 августа около домов по улице 50-й Армии в Бежицком районе фигурант поссорился с прохожим. Он несколько раз ударил оппонента ножом в шею, живот и спину. Потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Суд заключил его под стражу.