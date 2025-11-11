Кражу часов и еду из дома раскрыли по горячим следам брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Мглина. На час женщина отлучилась из дома. За это время злоумышленник взломал замок и проник в жилище. Вор забрал внешний аккумулятор, часы и продукты.

Оперативники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого. 34-летний житель Мглинского района уже ранее был судим.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.