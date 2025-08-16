Кражу телевизора у пенсионерки раскрыли полицейские в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже телевизора у пенсионерки, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Брянска. Через балкон к ней в квартиру пробрался злоумышленник. Вор забрал телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого. 37-летний мужчина без постоянного места жительства не раз уже был судим. Технику он похитил для того, чтобы рассчитаться с долгом перед знакомым.

Телевизор стражи порядка вернули пенсионерке.

Фигуранту предъявлено обвинение. Суда он ждёт под стражей.