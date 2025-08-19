Лжесотрудники отделений связи похитили почти полтора миллиона рублей у брянцев

Лжесотрудники отделений связи похитили почти полтора миллиона рублей у троих брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились трое жителей, которые стали жертвами мнимых сотрудников отделений связи. Злоумышленники проинформировали потерпевших о якобы поступивших на их имя посылок и заказных писем. Для получения они попросили назвать данные из поступивших смс-сообщений. Так мошенники получили доступ к счетам жертв. Брянцы лишились 1 449 000 рублей.