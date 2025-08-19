Суд оштрафовал брянскую организацию на полмиллиона рублей за подкуп должностного лица. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Бежицкого района Брянска выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции. В 2020 году работник брянской организации подкупил должностное лицо компании в Белгородской области. 240 тысяч рублей он передал за беспрепятственную приемку выполненных фирмой работ. За взятку оба были осуждены.

По постановлению прокурора суд привлёк организацию к административной ответственности и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.