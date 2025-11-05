Троих родственников обвиняют в торговле контрафактными сигаретами в Комаричском районе

Троих родственников обвиняют в торговле контрафактными сигаретами на пять миллионов рублей в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактными сигаретами. Приговор выслушают трое родственников 1956, 1988 и 1989 годов рождения.

По версии следствия, с декабря 2022 года по май 2024 года обвиняемые организовали незаконный бизнес по продаже немаркированных табачных изделий. Они успели продать свыше 39 тысяч пачек сигарет на более чем 5 млн рублей. Также троим правообладателям торговых марок был причинён крупный ущерб.

Обвиняемые признали свою вину