Женщина пострадала в аварии в Брянске

Женщина пострадала при столкновении двух машин в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

14 августа вечером в районе дома № 12 по улице 3 Интернационала в Брянске. При повороте налево 19-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-2114» не уступил дорогу BMW. 23-летний водитель ехал прямо.

При столкновении двух машин травмы получила 63-летняя пассажирка «ВАЗ-2114». С пневмотораксом и закрытой черепно-мозговой травмой женщину госпитализировали.

Водитель отечественной легковушки получил права только в прошлом году. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.