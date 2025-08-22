Жительница Брянска получила условный срок за пособия на несуществующих детей

Жительница Брянска получила условный срок за оформление пособий на шестерых несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 51-летняя жительница областного центра.

В 2011 году женщина купила свидетельства о рождении двух несуществующих детей. С документами она обратилась в органы соцзащиты для получения на них пособий, а также в пенсионный фонд за «чернобыльскими» выплатами. Спустя время она приобрела в Москве ещё два фальшивых свидетельства о рождении детей и подала документы для получения выплат. Ситуация повторилась и в 2019 году. Она снова обратилась за социальными выплатами на двух несуществующих детей.

Обманным путём женщина похитила свыше пяти миллионов рублей.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы, а также обязал возместить ущерб. Решение не вступило в законную силу.