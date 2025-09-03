Город32

На питание школьников Брянска в бюджете предусмотрено 400 млн рублей

2025, 03 сентября 18:52 Лента новостей
На питание школьников Брянска в бюджете предусмотрено 400 млн рублей
На питание школьников Брянска из бюджете в 2025 году выделили 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

На эти деньги дети получают горячий завтрак или обед. Ученики начальной школы питаются бесплатно. Меню разработано с учётом сбалансированность и калорийность. Оно разное для учеников начальных и старших классов.

В школе №9 и гимназии №3 еду готовят штатные повара. Ещё в 64 учреждения образования на кухне работаю специалисты сторонней организации. 

Общественные комиссии регулярно проверяют качество питания учащихся.

