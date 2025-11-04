Пять человек пострадали при столкновении иномарки с деревом в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 1 ноября в Брянске произошло ДТП. 44-летний водитель не справился с управлением автомобиля BMW. Иномарка задела бордюрный камень и врезалась в дерево около остановочного пункта «Областная больница». Травмы живота и конечностей получил 68-летний пешеход. Его отвезли в больницу.

Водителю и троим пассажирам госпитализация не потребовалась.