120 брянцев участвуют во всероссийском конкурсе «Знание. Лектор». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На всероссийский конкурс «Знание. Лектор» в 2025 году поступило 20 607 заявок со всей страны. Итоговый рейтинг регионов, участвующих в юбилейном сезоне, опубликовало просветительское общество «Знание».
От Брянской области на конкурс заявились 120 человек. Больше всего участников – в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Экология и туризм» и «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность».
«Для нас этот конкурс — кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе Российского общества «Знание», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
До 28 сентября продолжается приём заявок в новой специальной номинации «Лучший преподаватель курса „Основы российской государственности“». Она учреждена при поддержке Минобрнауки РФ.
Победители конкурса смогут прозвучать со своими лекциями на всю страну и найти свою аудиторию.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,