120 брянцев участвуют во всероссийском конкурсе «Знание. Лектор». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На всероссийский конкурс «Знание. Лектор» в 2025 году поступило 20 607 заявок со всей страны. Итоговый рейтинг регионов, участвующих в юбилейном сезоне, опубликовало просветительское общество «Знание».

От Брянской области на конкурс заявились 120 человек. Больше всего участников – в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Экология и туризм» и «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность».

«Для нас этот конкурс — кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе Российского общества «Знание», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

До 28 сентября продолжается приём заявок в новой специальной номинации «Лучший преподаватель курса „Основы российской государственности“». Она учреждена при поддержке Минобрнауки РФ.

Победители конкурса смогут прозвучать со своими лекциями на всю страну и найти свою аудиторию.