Августовская конференция работников образования прошла в Брянске

Лучшие работники образования получили награды на Августовской конференции в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске прошла Августовская областная педагогическая конференция «Образование и вызовы времени: стратегия развития на региональном уровне». В зале собрались руководители муниципальных органов образования, общественных объединений, педагоги и ветераны педагогического труда. Виновников торжества поздравили губернатор региона Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и сенатор Российской Федерации Василий Попадайло.

«Сменилось уже несколько поколений учителей и учеников, но остается неизменным главное — честь и достоинство, патриотизм, мужество и ответственность. Сегодня наши военнослужащие выполняют воинский долг в борьбе с нацизмом и терроризмом. В основе их действий — любовь к Родине и искреннее желание защищать ее от любых угроз. Это наши уважаемые учителя воспитали настоящих граждан великой страны!» – подчеркнул глава региона Александр Богомаз.

Знаки отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» получили 11 педагогов. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» за многолетний добросовестный труд присвоено 10 представителям профессии.

Почётные грамоты губернатора, Брянской областной думы, благодарственные письма Главного федерального инспектора и Сенатора Российской Федерации получили ещё 19 педагогов. Ветеранам сферы образования вручили цветы.

Артисты детского коллектива Ансамбля танца «Юность» и образцового детского коллектива Студии эстрадного вокала «Дилижанс» подарили яркие номера зрителям.

Во второй части конференции педагоги прослушали видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова и выступление директора регионального департамента образования Алевтины Андреевой. Руководитель профильного ведомства подвела итоги прошедшего учебного года и поставила задачи на новый.