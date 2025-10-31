Брянские военные получили технику от фонда «Во имя Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В воинской части Брянской области прошла церемония передачи техники. От имени главы региона Александра Богомаза военнослужащих приветствовал заместитель губернатора Алексей Жук.

«Наша область, так же, как и Белгородская, Курская области, ежедневно подвергается террористическим атакам. Враг бьет прицельно по мирным людям, жилым домам, гражданскому транспорту, социальным и инфраструктурным объектам. Гибель и ранения людей, многомиллионный материальный ущерб — результат целенаправленных действий со стороны вооруженных формирований Украины. Им противостоят Вооруженные Силы России, в рядах которых немало и наших земляков. Многие из них стали Героями, награждены высокими государственными наградами», – подчеркнул замглавы.

В рамках проекта Народного Фронта «Все для Победы» за счёт благотворительного фонда «Во имя Отечества» для брянских военных закупили квадрокоптеры и автомобильные радиостанции. Почётные гости вручили технику бойцам.