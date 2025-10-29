Город32

Брянский губернатор вручил машину участнику СВО

2025, 29 октября 12:36 Общество
Брянский губернатор вручил ключи от нового автомобиля участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В региональном фонде «Защитники Отечества» губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с участником специальной военной операции Алексеем Новцевым и его родными. Глава региона вручил ветерану боевых действий ключи от нового автомобиля с ручным управлением. 

Алексей Новцев живет в Навле. В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны. Брянец служил в штурмовой роте в звании ефрейтора и участвовал в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР и Украины. В сентябре прошлого он получил тяжелое ранение. После длительного лечения боец вернулся домой с жене Ирине, сыну Кириллу и дочери Саше. 

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу фонда о включении автомобилей с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации, это уже четвертый автомобиль, который получают брянские герои», – уточнил Александр Богомаз.

