Брянский губернатор вручил машину участнику СВО

Брянский губернатор вручил ключи от нового автомобиля участнику СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В региональном фонде «Защитники Отечества» губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с участником специальной военной операции Алексеем Новцевым и его родными. Глава региона вручил ветерану боевых действий ключи от нового автомобиля с ручным управлением.

Алексей Новцев живет в Навле. В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны. Брянец служил в штурмовой роте в звании ефрейтора и участвовал в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР и Украины. В сентябре прошлого он получил тяжелое ранение. После длительного лечения боец вернулся домой с жене Ирине, сыну Кириллу и дочери Саше.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу фонда о включении автомобилей с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации, это уже четвертый автомобиль, который получают брянские герои», – уточнил Александр Богомаз.