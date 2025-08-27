Брянский спикер обсудил меры поддержки семей с детским омбудсменом Инной Мухиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с Уполномоченным по правам ребенка в регионе Инной Мухиной. Они обсудили меры поддержки семей с детьми, улучшение качества образования и здравоохранения, защиту прав детей-сирот, профилактику безнадзорности и правонарушений. Также речь шла о разработке совместных с детским омбудсменом законодательных инициатив.

«Защита прав детей, сохранение традиционных семейных ценностей, поддержка семей — это не просто обязанность, а важнейшая миссия, обозначенная нашим национальным лидером, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Совместными усилиями региональной власти и института защиты семьи мы сможем сделать жизнь детей и их родителей ещё лучше и безопаснее, чтобы каждая семья чувствовала поддержку государства», – подчеркнул Валентин Суббот.

Кроме того, спикер и детский омбудсмен запланировали проведение в Брянской областной Думе круглого стола Уполномоченных по правам ребенка в ЦФО, а также церемонию награждения участников конкурса исследовательских работ среди студентов юридических факультетов.