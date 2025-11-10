Брянский театр кукол поучаствовал в фестивале в Сургуте

Брянский театр кукол поучаствовал во всероссийском фестивале и выставке кукол в Сургуте. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Сургуте прошёл VIII всероссийский фестиваль театров кукол «КУКЛАград». Он собрал в театре «Петрушка» коллективы учреждений культуры из Сибири, центральной России и Поволжья. Они привезли с собой более десятка спектаклей.

Регион на фестивале представил Брянский театр кукол. Артисты показали зрителям сказку «Золушка» (0+) и кукольный комикс «Большое Ухо» (0+).

В рамках фестиваля прошла выставка кукол народов России. Мастера из разных уголков страны представили свои работы. Куклу в народном костюме Брянской области для выставки создала народный мастер России Ириной Аникановой.