Будущие первоклассники получили первые рюкзаки в преддверии нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во Дворце культуры железнодорожников в Брянске в преддверии нового учебного года прошёл концерт в рамках благотворительной акции «Город — детям». Праздник организовали Фокинская районная администрация и депутаты горсовета.

В акции приняли участие чиновники и коллективы местных предприятий. Они приобрели рюкзаки и канцелярские принадлежности. Новые портфели на сцене почётные гости вручили будущим первоклассникам.

Перед зрителями выступили артисты и творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников.