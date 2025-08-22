Город32

День государственного флага Российской Федерации отметили в Брянской области

2025, 22 августа 16:30 Общество
День государственного флага Российской Федерации отметили в Брянской области
День государственного флага Российской Федерации отметили в Брянской области митингами и концертами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

22 августа по всей стране отмечают День Государственного флага Российской Федерации. В муниципальных образованиях Брянской области в честь этого события прошли торжественные мероприятия: митинги, выставки, встречи, мастер-классы. 

В Брянске основные торжества проходили в областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. В начале мероприятия государственный флаг Российской Федерации на сцену вынесли кадеты Брянской кадетской школы имени Героя России Шкурного. Затем прозвучал гимн Российской Федерации.

К собравшимся в зале обратился губернатор региона Александр Богомаз. 

«Наша страна нам дала все: великую историю, ратные подвиги, огромные территории, она учит, лечит, воспитывает. А что каждый из нас сделает, чтобы она стала еще более великой, процветающей, независимой, чтобы и наши наследники гордились нами? Одна из главных задач и власти, и общества, и наставников — воспитать достойных наследников поколения победителей и всех, кто на протяжении веков создавал, созидал и строил великую страну, создавал великий многонациональный российский народ», – подчеркнул Александр Богомаз.

В рамках мероприятия губернатор вручил первые паспорта гражданина и Конституцию Российской Федерации подросткам. На сцену поднялись отличники учебы, победители и призёры творческих, спортивных соревнований.

