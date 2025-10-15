Фонтаны «консервируют» к зиме в Брянске

Городские фонтаны специалисты «консервируют» в преддверии зимы в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
К длинным осенне-зимним каникулам специалисты дорожного управления Брянска готовят 10 фонтанов. В преддверии холодов гидросооружения проходят консервацию.
«В чашах спущена вода, продуваются трубопроводы, чтобы мороз их не повредил. Известковые и железистые отложения смываются мойками высокого давления. Проводится профилактический осмотр форсунок, подающих воду. Для защиты от непогоды все фонтаны, кроме гидросооружения на площади Партизан, закроют щитами», — рассказал начальник отдела организации содержания фонтанов дорожного управления Алексей Морозов.
Зимой специалисты будут регулярно проверять фонтаны, уделяя особое внимание насосным помещениям и работе вентиляции.
Последним законсервируют фонтан в сквере Карла Маркса. Чашу накроют деревянным настилом в конце октября. А в преддверии Нового года там установят главную городскую ёлку.
15.10.2025 12:25
Эксперты в экспорте
Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг
15.10.2025 12:15
Боевой опыт и новые компетенции
На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят
15.10.2025 12:14
Инновации и традиции
Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая
15.10.2025 12:12
Будьте здоровы!
Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин. Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,