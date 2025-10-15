Фонтаны «консервируют» к зиме в Брянске

Городские фонтаны специалисты «консервируют» в преддверии зимы в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К длинным осенне-зимним каникулам специалисты дорожного управления Брянска готовят 10 фонтанов. В преддверии холодов гидросооружения проходят консервацию.

«В чашах спущена вода, продуваются трубопроводы, чтобы мороз их не повредил. Известковые и железистые отложения смываются мойками высокого давления. Проводится профилактический осмотр форсунок, подающих воду. Для защиты от непогоды все фонтаны, кроме гидросооружения на площади Партизан, закроют щитами», — рассказал начальник отдела организации содержания фонтанов дорожного управления Алексей Морозов.

Зимой специалисты будут регулярно проверять фонтаны, уделяя особое внимание насосным помещениям и работе вентиляции.

Последним законсервируют фонтан в сквере Карла Маркса. Чашу накроют деревянным настилом в конце октября. А в преддверии Нового года там установят главную городскую ёлку.