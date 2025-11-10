Книгу «ПРОгород: раскрученная серия» презентовали в Брянске. Об этом сообщает издание МК в Брянске.

В минувшую субботу в ДК Железнодорожников в Брянске прошла презентация книги «ПРОгород: раскрученная серия». Она издана по итогам одноименного литературно-художественного конкурса.

В книгу вошли лучшие произведения 70 прозаиков, поэтов и художников-иллюстраторов из России и ближнего зарубежья. Их творчество получило высокую оценку жюри.

«В этом году на конкурс «ПРОгород» поступило свыше 500 заявок из 75 российских регионов и семи зарубежных стран. А лейтмотивом нынешнего сезона стала тема экологического благополучия нашей планеты и экологии отношений между людьми», — рассказала она», – уточнила организатор проекта и составитель книги Юлия Иванова.

Победу на конкурсе в этом году одержала брянский поэт и новеллист Мария Бондарева. Вторым стал писатель из Санкт-Петербурга Александр Чурсин, а третьим – Валерий Ткачев из белорусского города Минска. Обладатели Гран-при удостоены литературной премии. Они планируют издать авторские сборники своих произведений.

В рамках презентации победители и призёры получили награды. Также лауреатами I степени в своих возрастных категориях номинации «Арт-Пространство» стали художники Мария Диордиева и Анатолий Плюйко. В номинации «Аллея Прозы» отличился Артём Сайгалов. Ему вручили диплом лауреата III степени.

Со сцены прозвучали стихи музыкальные композиции рок-группы «Кипиш» и Карины Жаковой. Гости получили книги с автографами и яблоки от спонсора.