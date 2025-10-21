Методист Брянского губернаторского Дворца поучаствовала во всероссийском форуме. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В Орле прошёл всероссийский форум «Новая философия воспитания». Там собрались свыше 1000 представителей регионов Центрального федерального округа, Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Они обсудили традиции и инновации в воспитании детей, а также влияние на формирование личности.

Участие в форуме приняла методист Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина Оксана Шварц. Она моделировала работуплощадки «Пространство воспитательных решений». Свыше 300 участников обсудили там лучшие практики в области воспитания подрастающего поколения.