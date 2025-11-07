На улице Камозина в Брянске подрядчик снял асфальт

На улице Камозина в Брянске подрядчик снял старый асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска идёт капитальный ремонт улицы Камозина. Подрядчик обновит свыше 700 метров дороги от пересечения с улицами 3-го Интернационала и Ульянова. Строители уже убрали фрезой старое покрытие и начали обустраивать тротуары.

Рабочие уложат новый асфальт на парковке у Брянской городской больницы № 1. Также места для машин появился около детского сада «Воробушек». Здесь уже сделали широкие тротуары.

На улице Камозина подрядчик поставит восемь электрических опор и повести 10 светодиодных светильников. На дороге сделают пять искусственных неровностей.

На ремонт улицы Камозина предусмотрено 16 млн рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».