Город32

На улице Камозина в Брянске подрядчик снял асфальт

2025, 07 ноября 17:34 Общество
На улице Камозина в Брянске подрядчик снял асфальт
Источник фото

На улице Камозина в Брянске подрядчик снял старый асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Бежицком районе Брянска идёт капитальный ремонт улицы Камозина. Подрядчик обновит свыше 700 метров дороги от пересечения с улицами 3-го Интернационала и Ульянова. Строители уже убрали фрезой старое покрытие и начали обустраивать тротуары.

Рабочие уложат новый асфальт на парковке у Брянской городской больницы № 1. Также места для машин появился около детского сада «Воробушек». Здесь уже сделали широкие тротуары.

На улице Камозина подрядчик поставит восемь электрических опор и повести 10 светодиодных светильников. На дороге сделают пять искусственных неровностей.

На ремонт улицы Камозина предусмотрено 16 млн рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

Читайте также
Аварийный дом снесли в Бежицком районе Брянска по просьбе жителей
07 ноября 14:14
Аварийный дом снесли в Бежицком районе Брянска по просьбе жителей
Полицейские задержали подозреваемого в краже куртки из магазина брянца
07 ноября 13:55
Полицейские задержали подозреваемого в краже куртки из магазина брянца
Школа №39 в Брянске открылась после капитального ремонта
07 ноября 09:35
Школа №39 в Брянске открылась после капитального ремонта
Движение машин открыли на улице Горького в Брянске после ремонта
06 ноября 15:36
Движение машин открыли на улице Горького в Брянске после ремонта

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Компромисс, который никого не устроил. Почему «лежачие полицейские» подлили масла в огонь конфликта на Плодородной?
Происшествия
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Брянске
Происшествия
Ребёнок пострадал в аварии на брянской трассе
Лента новостей
За публикации о военных и результатах атак в Брянской области будут штрафовать
Лента новостей
Купол с крестом установили на храм в Селечне

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»
Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»

Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика