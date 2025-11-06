Не каждый врач, но помочь должен уметь каждый: зачем молодежь учится спасать жизни

«Движение Первых» запустило масштабный проект по обучению молодежи первой помощи — и это не ради красивых фоточек в соцсетях. Дело серьезное: научить ребят действовать в критических ситуациях.

Дмитрий Корнилов из брянского Красного Креста объясняет просто: «Не каждый станет врачом, но оказать первую помощь должен уметь любой. Это как с физкультурой — есть спорт высоких достижений, но заниматься должны все».

Статистика жесткая: в экстренных ситуациях первые минуты решают исход. Пока едет «скорая», жизнь человека зависит от того, кто рядом. Умеет ли остановить кровотечение? Правильно уложить пострадавшего? Сделать искусственное дыхание?

Организаторы Всероссийского чемпионата по первой помощи — Красный Крест, Волонтеры-медики и студенческий корпус спасателей — видят в этом турнире способ сформировать поколение, для которого помощь ближнему станет естественным рефлексом. Круто, правда?

Чемпионат пройдет в Саранске с 13 по 17 ноября. Брянскую область будут представлять команда «Доблесть» из брянской гимназии №7 имени Героя России С.В. Василева, «Первые Высшей Лиги» Брянского государственного технического университета и студенты из Трубчевского профессионально-педагогического колледжа. Поболеем за наших!

Итоги и подробности отборочного турнира Брянской области читайте на сайте КП-Брянск.