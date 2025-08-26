Новая школа откроет двери для детей 1 сентября в Брянске

Новая школа в старом аэропорту откроет двери для детей 1 сентября в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В старом аэропорту Брянска завершается строительство новой школы. Учебное заведение на 1225 мест стало филиалом школы № 71.

В настоящее время подрядчик заканчивает монтаж оборудования в столовой и благоустройство территории. Также специалисты расставляют мебель и устанавливают кресла в актовом зале. Готовить школу к открытию помогают ученики с родителями и педагоги. Новое учебное заведение откроется 1 сентября.