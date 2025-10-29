Под прессом переполненных свалок: брянская мусорная драма, похоже, заканчивается

Похоже, мусорная эпопея в областном центре наконец-то подходит к развязке. Новый полигон в Большом Полпино, который обещали запустить ещё год назад, теперь готов на 85% — и это не очередные отписки чиновников, а, как выяснил сайт АиФ-Брянск, реальные цифры под контролем федеральных кураторов.
Заместитель министра природных ресурсов Евгений Марков лично приезжал посмотреть, как идут дела на объекте за полтора миллиарда рублей. И знаете что? Впечатлился! Подрядчики рапортуют: до конца года точно сдадут.
Что уже есть на площадке? Пруд-накопитель, системы водоочистки, шесть «климатических камер» для прессовки отходов — звучит почти как космические технологии. А ещё на этой неделе начнут ставить забор и облагораживать территорию.
Цифры впечатляют: новый полигон рассчитан на 30 лет работы и 5 миллионов кубометров
спрессованного мусора. Для сравнения — старый полигон в том же Полпино ещё в 2022-м трещал по швам и работал вне закона. За эти нарушения уже отсидели и бывший директор «Чистой планеты», и экс-начальник из Росприроднадзора.
Задержка в год объяснима: строителям пришлось переделывать грунт, копать дренажные каналы — словом, делать то, что изначально в контракте не прописали. Зато теперь делают по-человечески.
29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного
22.10.2025 11:22
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место. Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был