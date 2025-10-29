Под прессом переполненных свалок: брянская мусорная драма, похоже, заканчивается

Похоже, мусорная эпопея в областном центре наконец-то подходит к развязке. Новый полигон в Большом Полпино, который обещали запустить ещё год назад, теперь готов на 85% — и это не очередные отписки чиновников, а, как выяснил сайт АиФ-Брянск, реальные цифры под контролем федеральных кураторов.

Заместитель министра природных ресурсов Евгений Марков лично приезжал посмотреть, как идут дела на объекте за полтора миллиарда рублей. И знаете что? Впечатлился! Подрядчики рапортуют: до конца года точно сдадут.

Что уже есть на площадке? Пруд-накопитель, системы водоочистки, шесть «климатических камер» для прессовки отходов — звучит почти как космические технологии. А ещё на этой неделе начнут ставить забор и облагораживать территорию.

Цифры впечатляют: новый полигон рассчитан на 30 лет работы и 5 миллионов кубометров

спрессованного мусора. Для сравнения — старый полигон в том же Полпино ещё в 2022-м трещал по швам и работал вне закона. За эти нарушения уже отсидели и бывший директор «Чистой планеты», и экс-начальник из Росприроднадзора.

Задержка в год объяснима: строителям пришлось переделывать грунт, копать дренажные каналы — словом, делать то, что изначально в контракте не прописали. Зато теперь делают по-человечески.