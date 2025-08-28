Премьера снятого в Сельцо фильма пройдёт в Брянске

Премьера снятого в Сельцо фильма «Дочь капитана» пройдёт в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

30 августа в Брянске пройдёт премьера нового художественного фильма «Дочь капитана» режиссёра Ларисы Садиловой. Съемки проходили на территории города Сельцо в Брянской области, а также на берегу моря в Крыму. Участвовали в них и 20 юных жителей Брянской области.

Действие фильма «Дочь капитана» разворачивается в 1972 году. Картины рассказывает о восьмилетней девочке Любе, которая ждет своего папу-капитана подводной лодки.

Режиссер Ларисы Садиловой уже не раз проводила съемки в Брянской области.

Возрастные ограничения 12+