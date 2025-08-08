Рабочие прокладывают новый газопровод на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» капитально ремонтируют улицу Горького. В настоящее время подрядчик «Брянскавтодора» и профильных субподрядчиков занимаются переустройством подземных коммуникаций.

Так, рабочие прокладывают газовые трубы бестраншейным способом с помощью установки горизонтально-направленного бурения. На 90% специалисты уже выполнили перенос электрокабелей и линий связи, а на 60% – перекладку тепловых сетей.

На участке от улицы Луначарского до улицы Калинина подрядчик строит подпорную стенку. Специалистам предстоит возвести 180 метров железобетонного укрепления откосов. Около ЗАГСа рабочие укладывают плитку на тротуар. На 30% на улице Горького установили бордюры.

Капитальный ремонт улицы Горького обойдётся в почти 86 млн рублей.