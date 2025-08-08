Рабочие прокладывают новый газопровод на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» капитально ремонтируют улицу Горького. В настоящее время подрядчик «Брянскавтодора» и профильных субподрядчиков занимаются переустройством подземных коммуникаций.
Так, рабочие прокладывают газовые трубы бестраншейным способом с помощью установки горизонтально-направленного бурения. На 90% специалисты уже выполнили перенос электрокабелей и линий связи, а на 60% – перекладку тепловых сетей.
На участке от улицы Луначарского до улицы Калинина подрядчик строит подпорную стенку. Специалистам предстоит возвести 180 метров железобетонного укрепления откосов. Около ЗАГСа рабочие укладывают плитку на тротуар. На 30% на улице Горького установили бордюры.
Капитальный ремонт улицы Горького обойдётся в почти 86 млн рублей.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,