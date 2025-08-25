Отремонтированная школа №13 в Брянске будет работать в одну смену с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
1 сентября после капитального ремонта в Брянске откроют школу № 13 имени Героя Советского Союза Ильи Катунина. Помимо ремонта к основному зданию сделали четырёхэтажную пристройку. На это потратили 309,7 млн рублей из областного бюджета.
В пристройке разместили помещения для внеурочной деятельности, кабинет физики, спортивный зал, пищеблок, актовый и читальный залы, книгохранилище, а также школьный музей.
Качество ремонта в преддверии нового учебного года проверил губернатор региона Александр Богомаз.
«С этого года школа, в которой учатся 635 человек, будет работать в одну смену. И педагоги, и ученики очень ждали, когда их родная школа преобразится», – подчеркнул Александр Богомаз.
20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли. По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,
20.08.2025 12:16
Центры притяжения инвестиций
Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов». Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и
20.08.2025 12:15
Охраняется государством
Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима
20.08.2025 12:14
До самых до окраин
Как в регионе благоустраивают небольшие населённые пункты. В городах и посёлках Смоленщины активно ведётся работа по обновлению общественных территорий и учреждений социальной сферы. «Каждый день ими пользуются жители, семьи с детьми, поэтому так важно создавать для них комфортные условия», – отметил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посмотрел результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов