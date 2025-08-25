Отремонтированная школа №13 в Брянске будет работать в одну смену с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 сентября после капитального ремонта в Брянске откроют школу № 13 имени Героя Советского Союза Ильи Катунина. Помимо ремонта к основному зданию сделали четырёхэтажную пристройку. На это потратили 309,7 млн рублей из областного бюджета.

В пристройке разместили помещения для внеурочной деятельности, кабинет физики, спортивный зал, пищеблок, актовый и читальный залы, книгохранилище, а также школьный музей.

Качество ремонта в преддверии нового учебного года проверил губернатор региона Александр Богомаз.

«С этого года школа, в которой учатся 635 человек, будет работать в одну смену. И педагоги, и ученики очень ждали, когда их родная школа преобразится», – подчеркнул Александр Богомаз.