Современные остановки установили на улице Горбатова в Брянске во время капремонта. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Горбатова. Подрядная организация «Брянскавтодор» привела в порядок почти 800 метров дороги от улицы Бежицкой до улицы Войстроченко.

Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. На дороге появились новые светофоры. Специалисты сделали заездные карманы для общественного транспорта и установили два новых современных остановочных комплекса со светодиодной подсветкой.

В завершении ремонта подрядчик нанес разметку и поставил новые дорожные знаки. Улицу Горбатова обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».