Свыше 11 млн пассажиров перевезли троллейбусы в Брянске с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили работу общественного транспорта.
За 9 месяцев 2025 года троллейбусы в Брянске перевезли 11,1 млн человек. Руководитель муниципального предприятия Наталья Назарова уточнила, что до конца декабря эта цифра вырастет до 15,5 млн. При этом за весь прошлый год троллейбусами воспользовались свыше 12,8 млн пассажиров. Популярность этого вида транспорта возросла после обновления подвижного состава. На 11 городских маршрутах теперь курсируют 90 новых троллейбусов марок «Адмирал» и «Авангард».
«В тройку лидеров по количеству перевезённых пассажиров входят маршруты №№12, 13 и 14. На их долю приходится более 6,7 млн. человек. Однако если посчитать, сколько троллейбусы перевозят пассажиров в час, то в передовиках оказываются сразу шесть маршрутов: №№7, 8, 9, 11, 12 и 14», — отметила Наталья Назарова.
С помощью банковских карт за проезд рассчитались 48% пассажиров, а наличными –7%. 42% приходятся на льготников.
«Очевидно, что 2025-й должен стать годом наивысших троллейбусных перевозок. Социальное назначение этого вида транспорта останется навсегда. Поэтому троллейбус должен работать стабильно как никогда. Руководство предприятия обязано так выстроить свою работу, чтобы у пассажиров не было к ней никаких нареканий», — подчеркнул Александр Макаров.
22.10.2025 11:22
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место. Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был
22.10.2025 11:15
Единой командой
В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции
22.10.2025 11:13
Интеллектуальные состязания
Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57
22.10.2025 11:11
Будь строителем!
Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра
22.10.2025 11:10
Земля и кадры
В областном центре обсудили развитие сельского хозяйства. В Смоленске состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Оно прошло в формате «круглого стола» и было посвящено законодательным аспектам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на примере ЦФО. В работе приняли участие депутаты — члены профильного комитета во главе с председателем Владимиром Кашиным. Председатель комитета