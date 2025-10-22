Свыше 11 млн пассажиров перевезли троллейбусы в Брянске с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили работу общественного транспорта.

За 9 месяцев 2025 года троллейбусы в Брянске перевезли 11,1 млн человек. Руководитель муниципального предприятия Наталья Назарова уточнила, что до конца декабря эта цифра вырастет до 15,5 млн. При этом за весь прошлый год троллейбусами воспользовались свыше 12,8 млн пассажиров. Популярность этого вида транспорта возросла после обновления подвижного состава. На 11 городских маршрутах теперь курсируют 90 новых троллейбусов марок «Адмирал» и «Авангард».

«В тройку лидеров по количеству перевезённых пассажиров входят маршруты №№12, 13 и 14. На их долю приходится более 6,7 млн. человек. Однако если посчитать, сколько троллейбусы перевозят пассажиров в час, то в передовиках оказываются сразу шесть маршрутов: №№7, 8, 9, 11, 12 и 14», — отметила Наталья Назарова.

С помощью банковских карт за проезд рассчитались 48% пассажиров, а наличными –7%. 42% приходятся на льготников.

«Очевидно, что 2025-й должен стать годом наивысших троллейбусных перевозок. Социальное назначение этого вида транспорта останется навсегда. Поэтому троллейбус должен работать стабильно как никогда. Руководство предприятия обязано так выстроить свою работу, чтобы у пассажиров не было к ней никаких нареканий», — подчеркнул Александр Макаров.