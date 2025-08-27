Город32

Турнир по вольтижировке впервые прошёл в Брянске

2025, 27 августа 13:36 Общество
Турнир по вольтижировке впервые прошёл в Брянске
Источник фото

Турнир по вольтижировке для юных спортсменов впервые прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В спортивно-оздоровительном центре «Пони-клуб Брянск» впервые прошли региональные квалификационные соревнования по конному спорту в дисциплине «вольтижировка». Гимнастические и акробатические упражнений на лошадях выполняли спортсменов из Брянской, Московской и Калужской областей. В шести зачётах выступили дети разного возраста. Девять медалей завоевали брянские участники.

Читайте также
В семействе дикобразов в брянском зоопарке родились малыши
27 августа 13:25
В семействе дикобразов в брянском зоопарке родились малыши
Обвиняемого в покушении на убийство женщины брянца ждёт суд
27 августа 13:08
Обвиняемого в покушении на убийство женщины брянца ждёт суд
Новое здание мирового судебного участка торжественно открыли в Суземке
27 августа 12:10
Новое здание мирового судебного участка торжественно открыли в Суземке
Кражу 168 килограммов мёда из чужих ульев раскрыли брянские полицейские
27 августа 11:17
Кражу 168 килограммов мёда из чужих ульев раскрыли брянские полицейские

Новости регионов

27.08.2025 11:27
План развития
Развитие сельских территорий и достижения АПК региона стали ключевыми темами прошедшей встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. «Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детсада на 150 мест,
27.08.2025 11:26
При финансовой поддержке
Промышленные предприятия помогают благоустраивать социальную инфраструктуру в регионе. При поддержке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон», ремонтируют Центральную районную больницу в Дорогобуже. Перемены, произошедшие в учреждении, оценил губернатор Василий Анохин, который побывал в округе с рабочим визитом. «Инвестиции ПАО в капремонт и оснащение больницы составили 122 млн рублей. В лечебном учреждении открыты новые хирургическое
27.08.2025 11:25
Малые города – большие возможности
Краткие итоги Всероссийского форума в Казани. Смоленская область вошла в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. «Мы уже не раз принимали участие в этом
27.08.2025 11:24
Возвращая имена…
В Смоленской области завершилась 27-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В деревне Плющево Духовщинского округа собрались около 500 поисковиков из 56 отрядов. Поисковые работы, направленные на установление имён и судеб павших героев Великой Отечественной вой­ны, длились до 23 августа. Только за первые дни учебно-­тренировочной Вахты Памяти поисковикам удалось поднять останки 13 солдат. От 14 и старше На духовщинской земле собрались как опытные поисковики, так и молодёжь –
27.08.2025 11:21
Рославль возвращает память
Открыт знак на месте древнего собора. На месте утраченного соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили мемориальный знак. Символ единства и памяти Церемония открытия, приуроченная к одному из главнейших православных праздников – Преображению Господню, началась с посещения Спасо-Преображенской церкви, где прошло торжественное богослужение и крестный ход. На митинге, посвященном открытию знака, особое внимание уделили сохранению и
20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли.  По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,

Актуальные темы

Общество
Картошка дороже мяса: что творится на брянских прилавках?
Общество
Брянская область: хроника августовских атак
Лента новостей
Мужчина погиб при нападении дронов в Климовском районе
Лента новостей
25 беспилотников за ночь сбила система ПВО над Брянщиной
Лента новостей
Мужчина погиб при атаке дронов на лесовоз в Климовском районе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области
Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области

В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

«Россети Центр» бесплатно установят почти 12 тысяч «умных» приборов учета в Брянской области
«Россети Центр» бесплатно установят почти 12 тысяч «умных» приборов учета в Брянской области

В 2025 году потребителям Брянской области будет бесплатно установлено порядка 12 тысяч современных приборов учета электроэнергии. Работы выполнят специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (входит в Группу компаний «Россети»).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика