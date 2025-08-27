Турнир по вольтижировке впервые прошёл в Брянске

Турнир по вольтижировке для юных спортсменов впервые прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивно-оздоровительном центре «Пони-клуб Брянск» впервые прошли региональные квалификационные соревнования по конному спорту в дисциплине «вольтижировка». Гимнастические и акробатические упражнений на лошадях выполняли спортсменов из Брянской, Московской и Калужской областей. В шести зачётах выступили дети разного возраста. Девять медалей завоевали брянские участники.