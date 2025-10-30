Улицу Калужскую в Брянске отремонтировали за 18 млн рублей по просьбам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Калужской. Подрядчик обновил свыше полукилометра дороги от пересечения с улицами Ульянова и XXII Съезда КПСС. О преображении улицы просили местные жители. На некоторых участках Калужской до этого момента не было асфальта.

Строители обновили проезжую часть, построили тротуары с пандусами для маломобильных граждан и парковку для машин, установили 200 метров ограждений. На участке от улицы Куйбышева до XXII Съезда КПСС рабочие проложили ливневую канализацию. Также подрядчик дополнительно установил восемь светодиодных светильников.

Межведомственная комиссия оценила качество работы. Строителям предстоит спилить загораживающие знаки ветки на трёх деревьях, убрать мусор и выполнить профилирование обочин.

Капитальный ремонт улицы Калужской обошёлся в почти 18 млн рублей. Его сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».