В госархиве нашли подлинный немецкий документ из брянского концлагеря «Дулаг-142»

Уникальная находка стала еще одним свидетельством зверств фашистов на оккупированной территории.
В госархиве Брянской области обнаружили первый подлинный немецкий документ администрации лагеря «Дулаг-142».
«Документ от 3 июля 1942 года, подписанный заместителем коменданта лагеря Кайзером, предписывает немедленно изъять у военнопленных сапоги и ботинки. Тут же сообщается, что деревянная обувь на данный момент к выдаче не готова. О приказе не должно быть известно заранее», – цитирует директора Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасию Каратаеву региональное правительство.
В разведсводках Брянского городского партизанского отряда за сентябрь 1942 года также имеются сведения о том, что у военнопленных не было обуви: «Люди ходят босиком, как только русский солдат попадает в плен, его сразу разувают…»
Уникальный документ стал еще одним свидетельством зверств фашистов на оккупированной территории. 6 сентября, выступая на Международном научно-практическом форуме в Хабаровске, прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура готовит обращение в суд о признании преступления нацистов против мирного населения в Брянской области фактами геноцида.
С осени 1941 года до конца лета 1943 года в концлагере «Дулаг-142» содержались до 80 тысяч человек. Вследствие жестокого обращения, расстрелов и эпидемий погибли около 40 тысяч военнопленных и мирных граждан.
В рамках уголовного дела о геноциде народов СССР ведется работа по извлечению и идентификации погибших. В экспедиции участвуют следователи СК РФ.
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