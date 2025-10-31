В селе Киваи ремонтируют улицу Первомайская

В селе Киваи по федеральной программе рабочие ремонтируют километр улицы Первомайская. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В селе Киваи Клинцовского района стартовал капитальный ремонт улицы Первомайская. Подрядчик ИП Нерсисян В.Н. обновит один километр дороги.

Специалисты в настоящее время занимаются обустройство новой дорожной одежды. Рабочие укладывают подстилающий и выравнивающий слои основания из щебня. После этого на проезжей части уложат асфальтобетонное покрытие.

Улица Первомайская ведёт к крупному сельхозпредприятию. Ремонт проходит по федеральной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».