Брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир на призы «ДОСААФ России»
Брянский дзюдоист выиграл всероссийский турнир на призы «ДОСААФ России». Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Орле прошли всероссийские соревнования по дзюдо на призы «ДОСААФ России». Участие в турнире приняли 200 спортсменов в возрасте до 15 лет из 11 регионов.
Первое место занял воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска Ярослав Ишутин. Серебряная медаль досталась Егору Веденкину из школы «Сталь». Его коллега по секции Артём Фокин завоевал бронзовую награду.
