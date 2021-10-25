Пенсионера, расстрелявшего участкового в Белых Берегах, заключили под стражу
Расследование уголовного дела продолжается.
67-летнего Валентина Цуканова, открывшего стрельбу по старшему участковому уполномоченному полиции Артему Ермакову в Белых Берегах, заключили под стражу.
Пенсионера обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.
Вечером 20 октября ранее судимый Валентин Цуканов пришел к дому участкового по улице Кирова и не менее трех раз выстрелил в него из незарегистрированного огнестрельного оружия, после чего скрылся.
Полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. 22 октября белобережского стрелка задержали. Расследование уголовного дела продолжается.
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