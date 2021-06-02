Прокуратура судилась с мэрией Брянска из-за концлагеря «Дулаг-142»

Ведомство требовало от чиновников признания территории памятником культурного наследия.

В Прокуратуре Брянской области рассказали о том, как удалось воссоздать события, происходившие в концлагере «Дулаг-142».

В 2019 году на территории 85-го ремонтного завода в Володарском районе Брянска прошли прокурорские проверки. Работники завода рассказали о находящихся здесь знаках, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, и возможном нахождении неучтенных воинских захоронений. Это стало основанием для дальнейшей проверки в этом направлении.

Прокуратура обращалась к сотрудникам архивов и музеев, историкам, представителям поисковых отрядов. Благодаря их участию удалось воссоздать события, происходившие на территории завода в годы войны.

С осени 1941 года по 1943 год на территории нынешнего предприятия немецко-фашистские захватчики организовали транзитный пересыльный лагерь «Дулаг-142». Лагерь использовался для аккумулирования и депортации военнопленных и гражданского населения в Германию железнодорожным транспортом.

На территории бывшего концлагеря обнаружили памятный знак, кресты, признаки мест захоронений и костные останки, что указывало на наличие захоронений. Государственная историко-культурная экспертиза показала, что братские могилы занимают площадь 52,66 гектара.

Для включения мемориального захоронения в единый государственный реестр объектов культурного наследия прокуратура района обращалась в суд с иском к администрации Брянска.

Во время рассмотрения дела чиновники признали требования и направили в уполномоченные органы заявление о включении мемориального захоронения жертв узников концлагеря «Дулаг-142» в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Однако процедура по признанию мемориального захоронения жертв-узников лагеря «Дулаг-142» и достопримечательного места «Мемориальный комплекс жертв-узников лагеря «Дулаг-142» с массовыми захоронениями объектами культурного наследия федерального значения до сих пор не завершена. Фактически точные места захоронений и их границы не определены.

Поисковые работы значительно приблизят реализацию этой задачи и позволят добиться увековечивания памяти погибших 40 тысяч узников и сохранить объекты военной эпохи для будущих поколений, отметили в прокуратуре Брянской области.