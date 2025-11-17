1-й и 2-й проезды Станке Димитрова в Брянске отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2-25 году вошли 1-й и 2-й проезды Станке Димитрова в Брянске. Подрядная организация ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС» обновила около километра дороги. Они расположены с двух сторон школы №8 имени Героя Советского Союза Афанасьева и ведут к двум детским садам.

Проезжую часть на некоторых участках рабочие расширили. Специалисты уложили новый асфальт и обновили тротуары. Неподалеку от учреждений образования появились искусственные неровности.В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами.