Мужчина и ребёнок погибли ночью на пожаре в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 16 на 17 ноября 2025 года в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Новозыбкове. На улице Полевая загорелся частный жилой дом.

На вызов оперативно приехали три пожарные автоцистерны. Больше часа спасатели боролись с огнём. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили на пепелище тела мужчины и пятилетнего ребёнка.

На месте происшествия работали следователи. Причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза. Расследование обстоятельств гибели людей контролирует прокуратура.