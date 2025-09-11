Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру Гордеевского района обратился житель Брянска. Он пожаловался на нарушение трудовых прав, повлекшем причинение вреда его здоровью.

В июле 2024 года в посёлке Мирный Гордеевского района проходила замена канализационной трубы. Из-за нарушений правил безопасности произошёл обвал стенки траншеи, в которой находился рабочий. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала выплатить пострадавшему 250 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.