Брянские эксперты оценили необходимость смены кадров в муниципальных администрациях

Брянские эксперты оценили необходимость кадровых решений в администрациях муниципалитетов из-за отсутствие контроля.

Накануне на оперативном совещании глава региона Александр Богомаз поручил властям областного центра установить правила использования электросамокатов, а также закончить до конца месяца ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях. При отсутствии результата он пообещал кадровые перестановки.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили ситуацию. Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что проблема, когда муниципальная власть работает некачественно, свойственна практически всем регионам России.

«Корень её – в уровне компетентности: социальные лифты работают, лучшие сотрудники переходят на более высокий уровень, а «низы» оголяются. Для решения этой проблемы есть множество путей – от обмена опытом до создания отдельных контролирующих структур. Александр Богомаз избрал самый эффективный – систематический контроль. Именно так, в постоянном контакте, выявляется «слабое звено». При необходимости будет оказана методическая или административная помощь, и это неизбежно приведёт к нужному результату. Но, конечно, если выяснится, что кто-то патологически не способен выполнять свои функции, кадровых решений не избежать», – уверен эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров отметил, что состояние дорог — один из индикаторов, формирующий отношение жителей к власти.

«В очередной раз направляя и беря под контроль один из процессов, в котором доля первоочередной ответственности лежит на других лицах, глава области транслирует собственный уровень отношения и заинтересованности в ликвидации негативных последствий. Тогда как если каждый на своем месте просто будет стараться подходить к делу ответственно, губернатору не придется повторять, как и что делать, а дороги, как и многое другое, не придется переделывать», – подчеркнул эксперт.

Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников напомнил, как губернатор региона учил работать сначала аграриев, а потом и ритейлеров.

«Казалось бы, владельцы торговых сетей уже собаку съели на получении прибыли и оптимизации издержек. Но – нет, и их приходилось убеждать, что настройка логистики позволит и цены удержать, и больше заработать. Этот урок тоже пошел впрок», – заметил эксперт.

Чашников добавил, что теперь настала очередь муниципальных чиновников, хотя местное самоуправление и считается независимым от региональной власти.

«Но что делать, если в муниципалитетах из поколения в поколение чиновников передаётся «сидячий стиль работы»? Снова приходится губернатору выступать в роли строгого, но терпеливого учителя. И он объясняет: сидя в кресле результата не добиться. Вставать надо, из кабинета выходить, на объекты выезжать. Своими глазами смотреть, что происходит.Уверен, и этот урок будет усвоен. А «двоечники», полагаю, потеряют свои уютные кресла», – заключил эксперт.