Брянские полицейские провели рейд против детской безнадзорности

В УМВД по Брянской области подвели итоги профилактической операции «Подросток — Беспризорник». Как сообщает пресс-служба управления, в ней были задействованы также представители органов опеки и других муниципальных структур, к компетанции которых относится борьба с детской безнадзорностью.

ВО время рейдов полицейские составили 562 протокола: 452 на родителей и законных представителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей, 16 за приобщение подростков к пьянству, 14 — к курению, 21 — на пьяных подростков до 16 лет — и пресекли 32 случаев продажи несовершеннолетним спиртного.

На подростков составили 185 прококолов: 42 за употребление алкоголя в общественных местах, 16 за появление в общественных местах пьяными, 26 за курение в общественном месте и четыре за мелкое хулиганство.

49 подростков и 52 законного представителя полицейские поставили на учет.

Они также провели 442 проверки по месту жительства несовершеннолетних и вручили более 2300 памяток по безопасности.

По двум случаям неисполнения родительских обязанностей, одной мелкой краже и одному факту продажи алкоголя несовершеннолетним возбуждены уголовные дела.

Семеро подростков были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, пять — в социальные приюты, а десять — в медицинские учреждения.